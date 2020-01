Speciale difesa: Libia, Turchia accusa gli Emirati di far fallire la tregua

- La Turchia ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di aver fatto fallire l’accordo di cessate il fuoco in Libia, sostenendo che Egitto, Abu Dhabi e mercenari russi stanno fornendo supporto militare alle forze del generale libico Khalifa Haftar. Il sostegno di Ankara a Tripoli “è in conformità con gli accordi conclusi tra le due parti”, riferisce l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, che sostiene Ankara e il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Il ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha dichiarato ieri che l'obiettivo del suo paese è “creare un equilibrio tra le parti in Libia e poi passare al processo politico”, sottolineando che Ankara “non mancherà di rispondere in caso di attacco”, conclude “Al Jazeera”. (Res)