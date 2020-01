Speciale difesa: Iraq, militari Usa riprendono operazioni con iracheni

- L'esercito degli Stati Uniti ha ripreso ieri le operazioni congiunte con l'Iraq, mettendo così fine all'interruzione di due settimane seguita all'assalto di manifestanti sciiti contro l'ambasciata statunitense a Baghdad, il giorno di Capodanno. Lo hanno riferito funzionari della Difesa citati dal quotidiano "New York Times". La decisione di riavviare le operazioni militari è arrivata poco più di due settimane dopo che il Parlamento iracheno ha votato per espellere tutte le Forze statunitensi dal Paese. Il governo ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la sovranità irachena effettuando attacchi aerei in Iraq, incluso quello del 3 gennaio che ha ucciso il principale comandante militare iraniano, Qasem Soleimani, un leader delle Forze della milizia irachena e altre otto persone. Non è chiaro se il governo iracheno abbia espressamente approvato la ripresa di missioni congiunte - erano stati gli Usa a interromperle, non l'Iraq - e i funzionari iracheni non hanno fornito commenti in proposito. Il primo ministro ad interim dell'Iraq, Adel Abdul Mahdi, che aveva affermato che il suo governo avrebbe rispettato l'ordine del Parlamento di espellere le Forze Usa nel paese, sembra aver ammorbidito ieri la sua posizione. In un discorso al suo gabinetto, ha suggerito che la decisione del Parlamento potrebbe non rappresentare l'ultima parola. "Se arrivassimo alla decisione di far uscire le Forze Usa dall'Iraq, questa sarebbe la decisione del governo iracheno", ha detto il premier, per poi osservare che se il governo espellesse le Forze Usa, procederebbe seguendo "una linea temporale appropriata". Infine il premier ad interim ha ricordato ai ministri che "Lo Stato islamico ha iniziato a riorganizzare e pianificare invasioni e attacchi". Secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, Abdul Mahdi nel fine settimana aveva chiesto al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, di inviare delegati in Iraq per definire i termini di un ritiro delle truppe statunitensi. Pompeo aveva rifiutato, sostenendo che la missione statunitense in Iraq consiste nell'addestrare le Forze irachene a combattere lo Stato islamico. Il dipartimento di Stato ha affermato che gli Stati Uniti sarebbero disposti a discutere solo di un "posizionamento adeguato delle Forze in Medio Oriente". (Res)