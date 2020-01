Speciale difesa: Iraq, ucciso funzionario Pkk in bombardamento turco

- Un funzionario del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), Zardasht Shankali, è stato ucciso ieri, 15 gennaio, durante un bombardamento effettuato dall'aeronautica turca su posiziomi della formazione curda in Iraq settentrionale. Shankali era responsabile per media del Pkk, classificato come organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Ue. (Res)