Speciale difesa: Germania, a processo a Francoforte “l'emiro” dello Stato islamico

- Presso il tribunale statale superiore di Francoforte sul Meno, si è aperto ieri, 15 gennaio, il processo contro “l'emiro” dello Stato islamico, un siriano 33enne accusato di appartenenza all'organizzazione terroristica. Come riferisce il settimanale “Stern”, per il procuratore generale dell'Assia, Hanno Frielinghaus, l'imputato avrebbe ricoperto ruoli di comando nel sedicente califfato, guidando un'unità di almeno 20 miliziani” in Siria. Oltre ai compiti operativi, il gruppo avrebbe svolto anche funzioni di polizia religiosa. Secondo gli inquirenti, l'imputato ha aderito allo Stato islamico nel 2013, salendo rapidamente la scala gerarchica dell'organizzazione terroristica fino a ottenere la qualifica di emiro. Nel 2015, l'uomo è giunto come profugo in Germania, dove è stato arrestato nel 2018 quando le autorità hanno scoperto il suo ruolo nello Stato islamico. (Res)