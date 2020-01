Grecia: stampa locale, ampio sostegno tra i partiti per nomina prima donna come capo dello Stato

- Il Movimento per il cambiamento (Kinal) sosterrà la nomina di Katerina Sakellaropoulou come nuovo presidente della Grecia. Lo ha annunciato la leader del partito Fofi Gennimata, dopo l'odierna riunione dello schieramento per dirimere la questione. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", con il sostegno esternato da Kinal sono già assicurati 266 voti favorevoli in parlamento per la nomina di Sakellaropoulou come nuovo capo dello Stato. In questo modo, la nomina del nuovo presidente potrebbe avvenire già al primo voto in aula previsto per la prossima settimana. In precedenza anche il leader del principale partito di opposizione in Grecia, l'ex premier Alexis Tsipras, ha annunciato che Syriza sosterrà in parlamento la nomina di Sakellaropoulou come nuovo presidente della Repubblica.Il portavoce governativo greco, Stelios Petsas, parlando all'emittente televisiva "Ant1" ha detto che la scelta di proporre Sakellaropoulou per la presidenza "attesta il passaggio ad un nuovo decennio, una nuova era, nel paese che sta uscendo fuori da una crisi di 10 anni e nella speranza di una rinascita nazionale". (segue) (Gra)