Grecia: stampa locale, ampio sostegno tra i partiti per nomina prima donna come capo dello Stato (3)

- Il primo ministro Mitsotakis ha annunciato che intende proporre Ekaterini Sakellaropoulou come nuova presidente della Repubblica alla fine del mandato dell'attuale capo dello Stato, Prokopios Pavlopoulos, nel marzo 2020. Sakellaropoulou è stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di Stato ellenico e, se la sua nomina sarà approvata dal parlamento di Atene, diventerà la prima figura femminile a ricoprire il ruolo di capo dello Stato in Grecia. Mitsotakis ha auspicato un ampio consenso politico sulla nomina, sottolineando che tale scelta "è un finestra aperta verso il futuro" per la Grecia. Sakellaropoulou è nata a Salonicco nel 1956 ed è stata eletta presidente del Consiglio di Stato nel 2018. (Gra)