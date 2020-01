Siria: proteste popolari contro la crisi economica a Sweida, nel sud-ovest del paese

- Decine di persone si sono radunate nel centro di Sweida, nel sud-ovest della Siria, per protestare contro una situazione economica critica. Lo riporta il quotidiano panarabo "Al Sharq al Awsat". La caduta libera della lira siriana, che ha raggiunto un tasso di cambio di 1.100 lire a fronte di un dollaro statunitense, ha peggiorato le già difficili condizioni di vita nel paese mediorientale e ridotto significativamente il potere d'acquisto della popolazione. Anche l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) di base a Londra riferisce di proteste di fronte alla sede del governatorato di Sweida. L'economia del paese mediorientale è in sofferenza dopo quasi dieci anni di conflitto ed è ulteriormente compromessa dalla situazione internazionale. A influire negativamente sono soprattutto le sanzioni applicate nei confronti di Damasco e del suo alleato iraniano. In seguito all'uccisione del generale Qasem Soleimani, comandante della forza Al Qods dei Guardiani della rivoluzione iraniani, si sono fatti più concreti i timori che Teheran non possa continuare a sostenere l'economia siriana come in precedenza. (Res)