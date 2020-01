Roma: Raggi a Castel Giubileo, già da stanotte garantita assistenza alloggiativa (2)

- Raggi in un post su Facebook poi ricorda che “con questo protocollo per la prima volta a Roma si garantisce l’assistenza alloggiativa d’emergenza alle persone rimaste senza casa a causa di eventi straordinari non prevedibili (come crolli, incendi, allagamenti, esplosioni) che non rientrano nelle calamità naturali. In passato, quando accadevano questi episodi, si provava a contattare qualcuno al telefono e magari si rischiava di avere la tentazione si rivolgersi agli amici degli amici. La Protezione civile di Roma Capitale per occuparsi di queste persone doveva contrattare i prezzi e le condizioni con le singole strutture ricettive. E magari c’era chi provava ad approfittarne. Ora tutto questo è finito”. (segue) (Rer)