Russia: Putin, presidente dovrebbe rimanere in grado di nominare e rimuovere funzionari statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa conserverà la capacità di nominare e rimuovere i funzionari statali a seguito delle imminenti modifiche alla Costituzione. Lo ha dichiarato lo stesso capo dello Stato durante un incontro con i membri del gruppo di lavoro creato per sviluppare le proposte relative agli emendamenti. “La Russia dovrebbe rimanere una repubblica presidenziale, con un capo dello Stato in grado di rimuovere dall’incarico coloro che violano la legge nell’adempimento delle proprie funzioni”, ha detto Putin, aggiungendo che “si tratta di una questione fondamentale”. “Il paese rischierebbe altrimenti di trasformarsi in una repubblica parlamentare: una sfida molto seria visto il contesto fortemente multietnico e l’organizzazione territoriale complessa del paese”, ha aggiunto. (Rum)