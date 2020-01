Croazia: inflazione a dicembre all'1,4 per cento

- L'inflazione annua rilevata in Croazia nel mese di dicembre dello scorso anno è stata pari all'1,4 per cento. Lo ha riferito oggi l'emittente "N1", citando l'Ufficio per la statistica (Dzs) di Zagabria. L'inflazione media registrata nel 2019 è stata pari allo 0,8 per cento e il contributo più forte all'incremento dei prezzi è stato dato dal costo dei trasporti e del carburante.(Zac)