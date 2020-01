Foggia: Boccia, inaccettabile attacco allo Stato

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, dopo l'esplosione della bomba carta a Foggia davanti al centro anziani "Il sorriso di Stefano", in un post su Facebook, sottolinea che "quanto accaduto in queste ore a Foggia è inaccettabile, è un attacco alla comunità e allo Stato. Siamo al lavoro con il ministro Lamorgese e il governo intero per completare e rafforzare le misure di contrasto a questi vili attacchi criminali nel foggiano. A partire dall'accelerazione nell'apertura della Dia". Quindi, boccia prosegue: "Far esplodere una bomba contro un centro per anziani è da vigliacchi; vigliacchi che saranno annientati. Lo Stato è vicino ai foggiani e darà un forte segnale a tutela della sicurezza di tutti".(Rin)