Ambiente: al lavoro governo e Regione per soluzione tempestiva a bonifiche in Campania

- La presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Ambiente e la regione Campania lavoreranno insieme per trovare tempestivamente una soluzione che garantirà la prosecuzione delle attività di bonifica ambientale in Campania, superando le problematiche connesse alla cessazione dell’attività, avvenuta lo scorso dicembre, della struttura commissariale deputata alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno. Questo l’esito dell’importante incontro presieduto, questa mattina, dal vicesegretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, consigliere Eugenio Madeo, secondo quanto riferito dallo stesso ministero. Alla riunione, tenuta nella sede del dipartimento della Protezione civile, hanno partecipato il capo dipartimento, Angelo Borrelli, il capo gabinetto del ministero dell’Ambiente, Pier Luigi Petrillo, il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e l’ex commissario, Mario De Biase.(Rin)