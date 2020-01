Cultura: sabato a Firenze incontro dedicato a Collodi

- Sarà Carlo Collodi, autore di “Pinocchio”, il protagonista del terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Un’eredità intramontabile. Opere, memorie, archivi di artisti”, a cura dell’International association for art and psychology (Iaap), sezione toscana, per recuperare il ricordo di grandi artisti. L’appuntamento con la conferenza dedicata a Collodi è fissato per sabato alle 10, nella sala Fanfani di palazzo del Pegaso di Firenze. Porterà i saluti il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. Al consigliere Iaap della sezione Toscana, Carla Lomi, sarà affidata la presentazione del ciclo di conferenze. Daniela Marcheschi, docente e studiosa di letteratura italiana e scandinava, terrà invece la relazione dal titolo: “Collodi, un classico indimenticabile”. (Ren)