Decreto Milleproroghe: Lucaselli (Fd'I), da Confedilizia importanti rilievi

- La deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, componente della commissione Bilancio, osserva che "dall'audizione del presidente di Confedilizia Spaziani Testa nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio è emerso un tema fondamentale. La rappresentanza del comparto edile, infatti - spiega in una nota -, ha sottolineato gli effetti dannosi dell'eliminazione della cedolare secca sugli immobili commerciali, approvata in manovra senza alcun confronto". Si tratta di una morsa, l'ennesima, continua Lucaselli, "sul settore immobiliare e su quello commerciale. Se da un lato ci si lamenta del dilagare del commercio on line a scapito dei negozi, delle attività tradizionali magari tramandate per generazioni, poi è del tutto contraddittorio applicare una stretta fiscale di questo tipo. Di fronte ad uno scenario che vede la progressiva perdita di realtà commerciali sul territorio, dunque, si conferma l'urgenza di ripristinare la cedolare secca nell'immediato. Dall'altro lato, inoltre - conclude la deputata di Fd'I -, è necessario sottoporre l'intero sistema di tassazione immobiliare ad una profonda revisione". (Com)