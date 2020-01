Russia: premier designato Mishustin, risorse necessarie a realizzare disposizioni di Putin ci sono

- La Federazione Russa ha accumulato tutte le risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle disposizioni in materia di sviluppo e crescita del Pil stabilite dal presidente Vladimir Putin nel suo discorso all’Assemblea federale. Lo ha dichiarato il premier designato Mikhail Mishustin durante il suo discorso di oggi alla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca) riunita in seduta plenaria. “Le nostre riserve sono sufficienti: si tratta di un requisito fondamentale per promuovere lo sviluppo economico e la crescita del Pil e degli investimenti”, ha detto il premier designato.(Rum)