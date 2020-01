Albania: commissario Ue Varhelyi visita zone colpite da sisma a Durazzo

- Il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi ha visitato oggi alcune delle zone di Durazzo colpite dal potente terremoto dello scorso 26 novembre, per vedere da vicino i danni provocati. La Commissione europea sta intanto lavorando su una conferenza dei donatori internazionali, in programma il prossimo 17 febbraio a Bruxelles, per la raccolta dei fondi a sostegno dell'Albania. "Noi saremo a fianco dell'Albania e continueremo ad aiutarla. Ci aspettiamo buoni risultato dalla conferenza. Parleremo con i paesi membri e le organizzazioni finanziarie internazionali perchè diano il loro contributo", ha detto Varhelyi, accompagnato a Durazzo dal premier albanese Edi Rama. (segue) (Alt)