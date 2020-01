Albania: commissario Ue Varhelyi visita zone colpite da sisma a Durazzo (2)

- La scorsa settimana, nell'annunciare la data della conferenza dei donatori, la Commissione ha spiegato che "l'Ue attribuisce la massima priorità alla ricostruzione e al recupero dell'Albania" e che "contribuirà a coordinare una risposta internazionale e a raccogliere il sostegno finanziario necessario per sostenere gli sforzi a lungo termine che saranno necessari a questo fine". L'obiettivo è anche quello di contribuire a rafforzare la capacità dell'Albania a preparare e gestire la risposta alle catastrofi. Rama ha ringraziato oggi la Commissione Ue e lo stesso Varhelyi "impegnatosi di persona dai primi momenti dopo il terremoto, per avere da noi un'informazione in tempo reale sulla situazione ed anche per sensibilizzare gli altri in funzione del grande bisogno di sostegno che il paese ha avuto". (segue) (Alt)