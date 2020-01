Albania: commissario Ue Varhelyi visita zone colpite da sisma a Durazzo (3)

- Per il governo albanese, il 2020 "dovrà essere l'anno per la cura esemplare delle piaghe aperte dal sisma. Fino alla fine del 2021 quelle piaghe saranno trasformate nello specchio della forza, della fiducia e della speranza deli albanesi nel proprio futuro", ha precedentemente dichiarato il premier albanese Edi Rama promettendo che "entro il 2020 tutte le famiglie nelle aree rurali che hanno perso la propria casa, entreranno in una nuova, migliore di quella che hanno perso.Mentre entro la prima metà del prossimo anno saranno già in piedi i cantieri per la costruzione dei nuovi quartieri nelle città colpite". Rama ha ribadito inoltre che "le scuole, gli asili nido, gli ospedali e i centri sanitari, ormai fuori uso, saranno ricostruite ex novo fino al prossimo settembre". (segue) (Alt)