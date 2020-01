Albania: commissario Ue Varhelyi visita zone colpite da sisma a Durazzo (4)

- Secondo il primo ministro albanese "nella nuova stagione scolastica 2020-2021, gli alunni delle scuole distrutte dovranno avere le nuove scuole, in condizioni migliori di quelle del prima del terremoto". Il premier ha sottolineato che "la ricostruzione sarà fatta senza mettere a rischio le priorità, gli scopi e gli obiettivi principali di questo mandato di governo e il 2020 dovrebbe segnare una svolta storica anche per i servizi offerti ai cittadini". Sono oltre 30 mila gli edifici colpiti dal sisma. Oltre 8 mila persone sono tuttora in tende allestite dalle autorità, e più di 4 mila cittadini, ospitati in alberghi, mentre ad altre 4 mila famiglie lo Stato rimborsa l'affitto presso nuove abitazioni. (Alt)