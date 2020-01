India: stampa, il masterplan trasforma il centro politico di Nuova Delhi progettato da Lutyens

- La costruzione di una nuova sede parlamentare e di dieci edifici per una segreteria comune degli uffici del governo centrale; la demolizione e il trasferimento del Centro nazionale Indira Gandhi; lo spostamento della residenza del primo ministro e il rinnovo degli Archivi nazionali: sono alcuni degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione del Rajpath, o Central Vista, celebre viale cerimoniale di Nuova Delhi su cui affacciano importanti palazzi pubblici. È quanto emerge dalle indiscrezioni della stampa indiana. Il compito di ripensare l’area è stato assegnato in autunno allo studio di architettura Hcp Design, di Ahmedabad, già coinvolto nel progetto di sviluppo del lungofiume del Sabarmati nella città del Gujarat e nella realizzazione della nuova sede del Partito del popolo indiano (Bjp) a Nuova Delhi. Il governo aveva precedente incontrato 15 studi interessati all’opera urbanistica e ricevuto 24 proposte. Hcp sarà pagato quasi ‭2,3 miliardi di rupie (poco più di 29 milioni di euro) per il masterplan, l’ipotesi complessiva di pianificazione del territorio. (segue) (Inn)