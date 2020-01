Aerospazio: Garavini (Iv), investiamo in ricerca per far rientrare nostri talenti e far crescere Paese

Roma, 16 gen 13:52 - (Agenzia Nova) - La senatrice Laura Garavini, vicepresidente vicaria del gruppo Italia viva-Psi, afferma che "l'eccellenza dei nostri ricercatori nel mondo è motivo di orgoglio per l'Italia. Il loro rientro potrebbe rappresentare una strategica occasione di progresso per tutto il sistema", aggiunge in una nota la parlamentare Iv che domani sarà in visita a Darmstadt presso l'Agenzia spaziale Europea (Esa) e il Gsi-Fair, il maggiore centro di ricerca in Europa per la fisica nucleare e le sue applicazioni in medicina, coordinato dall'italiano Paolo Giubellino. Un centro nel quale lavorano numerosi ricercatori italiani. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La senatrice Laura Garavini, vicepresidente vicaria del gruppo Italia viva-Psi, afferma che "l'eccellenza dei nostri ricercatori nel mondo è motivo di orgoglio per l'Italia. Il loro rientro potrebbe rappresentare una strategica occasione di progresso per tutto il sistema", aggiunge in una nota la parlamentare Iv che domani sarà in visita a Darmstadt presso l'Agenzia spaziale Europea (Esa) e il Gsi-Fair, il maggiore centro di ricerca in Europa per la fisica nucleare e le sue applicazioni in medicina, coordinato dall'italiano Paolo Giubellino. Un centro nel quale lavorano numerosi ricercatori italiani. (segue) (Com)