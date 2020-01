Intesa: Messina, pronti a investire 50 miliardi per green economy (2)

- (Segue) "Avendo investito per primi nell'economia circolare - ha proseguito Messina - siamo riusciti a finanziare molte aziende che su questo si sono dedicate e, secondo me, lavorare su queste tematiche è un volano di sviluppo del nostro Paese. Intesa e le persone che ci lavorano tengono al Paese e possono fare molto per la comunità". "Oggi tutti i grandi investitori internazionali guardano con grande interesse a queste tematiche che rappresentano il futuro - ha rilevato il ceo di Intesa - credo sia anche interesse di quegli investitori che investono nei fondi internazionali di richiedere che i proventi arrivino da aziende che operano nella sostenibilità". "È chiaro che rimane fondamentale poter generare degli utili per remunerare i propri azionisti, però un'azienda leader ha il dovere di destinare una porzione di queste risorse alla comunità o per chi ha bisogno", ha concluso Messina.(Rem)