Infrastrutture: M5s, 40 miliardi di gare, sistema appalti mai così dinamico

- Il Movimento cinque stelle, in un post sul blog delle Stelle, torna sul tema degli appalti e scrive: "Ricordate quando, lo scorso giugno, arrivò nelle aule di Camera e Senato il decreto Sblocca cantieri? Da più parti si levò un fuoco di fila di critiche e previsioni nefaste sulle misure contenute nel testo. 'Un decreto che porterà alla paralisi il sistema degli appalti', fu la cantilena ininterrotta della corale dei detrattori del provvedimento. Ebbene, a poco più di sei mesi dall’ok al decreto- rimarcano i Cinque stelle -, l’osservatorio Cresme Edilizia-Territorio ci spiega che sul fronte delle gare d’appalto il nostro Paese non è mai stato così dinamico. Nel 2019 il valore complessivo delle gare per lavori e concessioni è aumentato del 39 per cento, arrivando a sfiorare i 40 miliardi di euro. Se ci si limita soltanto al comparto dei lavori, siamo passati da 18 a 28 miliardi, con una crescita del 50 per cento sull’anno prima". Numeri significativi, prosegue il post, "che non si registravano da anni. Il Movimento cinque stelle, nell’ultimo anno e mezzo, ha lavorato al massimo perché in Italia venissero rilanciati gli investimenti in infrastrutture. Già nella manovra del 2019 portammo a casa lo sblocco degli avanzi di gestione delle amministrazioni comunali e 400 milioni per i comuni sotto i 20 mila abitanti da destinare a lavori cantierabili in tempi brevi. Nel decreto Crescita arrivò la cosiddetta norma-Fraccaro, con lo stanziamento di 500 milioni di euro per opere di ammodernamento ed efficientamento energetico degli edifici pubblici. In contemporanea, ci fu appunto l’ok allo Sblocca-cantieri, con un sostanzioso pacchetto di semplificazioni nel sistema degli appalti". (segue) (Rin)