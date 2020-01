Infrastrutture: M5s, 40 miliardi di gare, sistema appalti mai così dinamico (2)

- Il Movimento, quindi, ribadisce: "L’efficacia di queste misure è certificata dai numeri, nonostante i lamenti dei profeti di sventura. Dalla sanità pubblica all’Anas, dalle utilities locali alle ferrovie, tutte le tipologie di stazioni appaltanti sono in crescita. E gli appalti sopra i 50 milioni fanno segnare un incremento sorprendente del 132,7 per cento, arrivando a toccare quota 17 miliardi. L’obiettivo, per il 2020, è rafforzare questo trend. Soprattutto nel Centro-Sud, dove la crescita è ancora più modesta. Per farlo, è necessario procedere allo sblocco dei commissariamenti per decine di opere già previsti nello Sblocca-cantieri. Un passaggio cruciale, che consentirebbe per il 2020 di liberare nuovi investimenti per decine di miliardi di euro. E' importante - conclude il M5s - che in tutta Italia si possano aprire ulteriori nuovi cantieri, perché rappresentano un volano impareggiabile per la nostra economia". (Rin)