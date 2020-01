Romania: presidente Iohannis, cooperazione con Moldova subordinata a ripresa percorso europeo

- La Romania riprenderà la piena cooperazione con la Moldova quando il governo di Chisinau avvierà iniziative per continuare il processo europeo, il processo di riforma, in particolare in settori quali giustizia, amministrazione e lotta alla corruzione. Lo ha detto oggi il presidente romeno, Klaus Iohannis in occasione della riunione annuale con i capi delle missioni diplomatiche accreditate a Bucarest. "Per quanto riguarda la Moldova, ribadisco la posizione della Romania: il percorso europeo è l'unico e il modo più sicuro per una profonda riforma delle istituzioni, che può apportare benefici tangibili ai suoi cittadini. Purtroppo, come ho detto prima, non siamo affatto convinti che l'attuale governo di Chisinau abbia questo obiettivo. Pertanto, continueremo a sostenere solo progetti dedicati direttamente ai cittadini, progetti con impatto locale e progetti di interconnessione strategica. Riprenderemo la piena cooperazione solo quando vedremo a livello governativo azioni concrete volte a proseguire il percorso europeo, il processo di riforma, in particolare in settori quali la giustizia, l'amministrazione e la lotta alla corruzione, che possono garantire un percorso democratico e prevedibilità all'interno e all'esterno" ha detto Iohannis. (Rob)