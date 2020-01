Energia: accordo quadro per trasformare East Mediterranean Gas Forum in organizzazione internazionale

- Egitto, Italia, Israele, Grecia, Cipro, Autorità nazionale palestinese e Giordania hanno firmato oggi al Cairo un accordo quadro per trasformare l’East Mediterranean Gas forum (Emgf) in un’organizzazione internazionale per integrare gli sforzi dei paesi membri. E’ quanto appreso da “Agenzia Nova” a margine della riunione dell’Emgf in corso quest’oggi al Cairo. L’Emgf, istituito a gennaio 2019, è un’iniziativa di diplomazia economica che annovera diversi paesi compratori, acquirenti, intermediari o semplicemente interessati al quadrante del Mediterraneo Orientale. L'Italia è presente oggi con il sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico italiano, Alessandra Todde.(Cae)