Foggia: Conte su bomba a centro anziani, non daremo tregua a violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo Stato e i cittadini di Foggia non abbassano la testa. Gli inquirenti sono già al lavoro e non daremo tregua a chi pensa, con la violenza, di esiliare legalità, libertà e giustizia. Vinceremo insieme questa battaglia". Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Twitter in merito alla bomba fatta esplodere davanti all'ingresso di un centro per anziani a Foggia. Al momento dello scoppio, all'interno della struttura era presente soltanto una donna delle pulizie, rimasta illesa. Il centro è di proprietà del gruppo "Sanità più", il cui titolare aveva già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio.(Rin)