Speciale energia: Ue, Parlamento approva green deal, obbiettivo dimezzare emissioni nel 2030

- Sì al piano dell'Unione europea per la neutralità climatica entro il 2050, un obiettivo di riduzione delle emissioni al 55 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, sostegno al piano di investimenti sostenibili. E' quanto hanno sancito ieri gli eurodeputati con l'adozione della posizione del Parlamento europeo sul Green deal, con 482 voti favorevoli, 136 contrari e 95 astensioni. Il Parlamento chiede una normativa "ambiziosa" in materia di clima e di portare al 55 per cento, rispetto ai livelli del 1990, l'obiettivo dell'Ue per il 2030 di riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra, invece che di lasciare la percentuale tra il 50 per cento e il 55% per cento, come proposto dalla Commissione. Su questo, inoltre, i deputati esortano la Commissione a presentare quanto prima una proposta, così da consentire all'Unione di adottare questo obiettivo con largo anticipo rispetto alla Cop26 di novembre. Inoltre, i deputati auspicano l'introduzione di obiettivi intermedi dell'Ue per il 2040. Per prevenire il trasferimento delle emissioni di Co2, ovvero il fenomeno che si verifica quando le imprese intendono trasferire la produzione in paesi in cui i limiti alle emissioni sono meno rigorosi, i deputati chiedono alla Commissione di lavorare a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e sottolineano che modificheranno qualsiasi proposta legislativa per raggiungere gli obiettivi del Green deal. Chiedono inoltre obiettivi più elevati per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, inclusi, per quest'ultima, obiettivi nazionali vincolanti per ogni Stato membro, e una revisione di altre normative Ue nel campo del clima e dell'energia entro giugno 2021. Nella sessione di voto, sono stati respinti, invece, gli emendamenti dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) che chiedevano di considerare anche il gas e il nucleare fra le fonti energetiche da sostenere con gli investimenti del Green deal per la transizione energetica, e l'emendamento dei Verdi che chiedeva più ambizione per la riduzione delle emissioni al 2030 portando la percentuale al 65 per cento. (Beb)