Speciale energia: Kazakhstan, smentita assegnazione appalto a China Oil HBP a Kashagan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni secondo cui la compagnia petrolifera China Oil HBP parteciperà alla costruzione di un impianto di trattamento del gas nel giacimento di Kashagan, in Kazakhstan, non sono vere. Lo riferisce il ministero dell'Energia del Kazakhstan. “Attualmente tutte le questioni relative al progetto sono in fase di revisione e quindi non sono stati ancora stipulati nuovi accordi. I preparativi per la costruzione dell'impianto di trattamento del gas sono in pieno svolgimento", ha riferito il ministero. “L'impianto consentirà di elaborare un miliardo di metri cubi di gas dal giacimento di Kashagan", si legge inoltre nella nota. Il ministero ha osservato che la documentazione di progettazione per il progetto è attualmente in fase di sviluppo. In precedenza, l'agenzia di stampa cinese “Yicai Global” ha riferito che China Oil HBP, una compagnia che si occupa di servizi petroliferi, implementerà un progetto di impianto di trattamento del gas nel giacimento petrolifero di Kashagan. La fonte ha dichiarato che il costo di realizzazione del progetto dovrebbe essere di 242 milioni di dollari, mentre la capacità annuale dell'impianto sarà di un miliardo di metri cubi. (Res)