Speciale energia: Egitto, Bers entra nel pacchetto azionario di Infinity Energy

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) è entrata nel pacchetto azionario della compagnia egiziana Infinity Energy con un investimento di 60 milioni di dollari. Lo ha annunciato lo stesso istituto europeo in un comunicato. I fondi saranno stanziati per lo sviluppo dei progetti di distribuzione di energia elettrica e rinnovabile e per la realizzazione di stazioni di rifornimento per veicoli elettrici. L’investimento arriva contestualmente alla firma di un accordo per la nascita di una joint-venture tra Infinity Energy e la compagnia emiratina Masdar che si occuperà di progetti per lo sviluppo di energia rinnovabile in Egitto e in Africa. Tali fondi dovrebbero consentire al governo egiziano di avvicinarsi all’obiettivo di generare il 20 per cento della propria produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2022 e il 42 per cento entro il 2035. In Egitto il prezzo dell’elettricità prodotta da progetti rinnovabili è costantemente diminuito negli ultimi anni, contribuendo alla crescita della domanda tra i consumatori industriali e commerciali. (Cae)