Speciale energia: Brasile, Petrobras vende partecipazione in Nigeria e chiude proprie attività in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera brasiliana Petrobras ha concluso la vendita della sua partecipazione in Petrobras Oil & Gas, società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio in Nigeria. Attraverso la sua controllata, Petrobras gestiva l'estrazione da tre giacimenti (Agbami, Akpo ed Egina) la cui produzione giornaliera media era di 34.000 barili di petrolio. La società brasiliana, che deteneva il 50 per cento della società in consorzio con la Btg Pactual E&P, ha ceduto le sue quote alla Canadian Africa Oil Corp. La partecipazione è stata venduta per 1,45 miliardi di dollari. Con l'uscita dalla sua partecipazione la Petrobras chiude ufficialmente tutte le sue attività in Africa. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla società petrolifera, l'operazione rientra nella strategia di ottimizzazione del portafoglio aziendale che prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal da acque profonde e ultra profonde, già iniziata dal governo di Jair Bolsonaro. Petrobras prevede la dismissione di numerose società collegate alla compagnia statale, attraverso la quale Petrobras prevede di raccogliere 21 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno per ripianare i propri conti in rosso. Il nuovo modello di business è stato presentato lo scorso 28 novembre dalla società, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della compagnia del piano aziendale 2020-2024 che prevede investimenti per 75,7 miliardi di dollari nel quinquennio. (Brb)