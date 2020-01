Speciale energia: Germania, accordo governo-Laender su chiusura centrali a carbone

- Il governo federale e i primi ministri dei Laender la cui economia si basa sul settore carbonifero hanno concordato un piano per la chiusura delle centrali elettriche a carbone entro il 2038, quando la Germania abbandonerà tale materiale come fonte di energia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è questo l'esito del vertice sul carbone tenuto a Berlino nella serata di ieri, 15 gennaio, tra l'esecutivo federale e i primi ministri di Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Brandeburgo. Il governo tedesco intende ora regolare la questione in via contrattuale con gli operatori delle centrali e delle miniere di carbone destinate alla chiusura. Da metà gennaio, l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel lavorerà sul disegno di legge per l'abbandono graduale del carbone, affinché venga adottato entro la metà dell'anno. (Res)