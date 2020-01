Russia: premier designato Mishustin, fondi per iniziative sociali non influenzeranno vincoli di bilancio

- I fondi necessari per realizzare le iniziative sociali proposte dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante il suo discorso all’Assemblea federale non andranno ad influenzare gli obblighi di bilancio del paese. Lo ha dichiarato il premier designato Mikhail Mishustin, intervenuto oggi di fronte alla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca) riunita in seduta plenaria. Ricordando di avere 25 giorni “per considerare eventuali modifiche al Codice di bilancio”, il premier designato ha confermato di avere svolto “tutte le necessarie consultazioni con il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, in merito alla questione”. “I fondi necessari per attuare i suddetti progetti saranno distribuiti all’interno del bilancio, ma non ne andranno ad influenzare i vincoli”, ha spiegato il premier designato.(Rum)