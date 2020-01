Intesa Sanpaolo: nuovi progetti per madri lavoratrici e disoccupati ultra cinquantenni

- Intesa Sanpaolo amplia il suo raggio d'azione nella promozione dell'inclusione finanziaria attraverso due nuove iniziative del Fondo di Impatto dedicate alle madri lavoratrici o imprenditrici e alle persone ultra cinquantenni con difficoltà di accesso alla pensione. Carlo Messina, ceo e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, ha annunciato i due progetti in occasione dell'evento "Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo inclusivo e sostenibile", che il Gruppo ha organizzato oggi per presentare i propri risultati in ambito sociale e culturale. "L'impatto è donna: diamo fiducia e opportunità alle donne, vicine e lontane" e "Diritto alla pensione" sono prestiti ad alto impatto sociale finalizzati a consentire l'accesso al credito di soggetti sprovvisti dei requisiti previsti secondo criteri convenzionali. Le due iniziative rientrano nell'attività del Fondo d'impatto di 250 milioni di euro, che permette a leva di concedere prestiti per un totale di 1,25 miliardi di euro e che raccoglie l'eredità dell'esperienza di Banca Prossima, oggi incorporata nel Gruppo. Carlo Messina ha spiegato che "Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata nel suo ruolo di motore dell'economia reale e sociale del Paese, dando un contributo concreto per non lasciare indietro nessuno. Essere una delle banche più solide e profittevoli in Europa ci dà la possibilità di mettere a disposizione strumenti innovativi ed efficaci che restituiscano fiducia nel futuro anche a chi è in difficoltà. Il Fondo d'impatto è un tassello molto importante nella strategia annunciata due anni fa con il Piano di Impresa di essere la prima Impact Bank al mondo, attraverso diversi progetti coordinati tra loro e rivolti a giovani, famiglie e imprese, con una ricaduta positiva e inclusiva sulla società nel suo compiesso". (segue) (Rem)