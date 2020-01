Intesa Sanpaolo: nuovi progetti per madri lavoratrici e disoccupati ultra cinquantenni (2)

- "Le due nuove iniziative presentate oggi - ha proseguito Messina - favoriscono l'accesso al credito anche alle madri lavoratrici e alle persone prossime alla pensione, ma che devono completare il versamento dei contributi INPS. Entrambe le categorie si trovano oggi a svolgere un ruolo fondamentale di sostegno alla famiglia. Permettere loro di accedere al credito a condizioni di favore significa sostenere la collettività nel suo insieme, un valore imprescindibile per la nostra Banca". Le donne, spesso, si trovano in difficoltà nel conciliare maternità e lavoro per politiche insufficienti a supporto e, in molte aree del mondo, anche a causa di un difficile accesso al credito. Due le aree geografiche prese in considerazione: I'Italia, dove la partecipazione delle donne al lavoro è del 49 per cento, contro una media europea del 62 per cento (penultima dopo la Grecia), con un gap di genere al 20 per cento (contro una media dell'11 per cento dell'Europa) e il Far East (India, Indonesia, Filippine, Thailandia, Vietnam), dove le donne contribuiscono in modo decisivo al sostentamento del proprio nucleo familiare ma non possono accedere al credito per avviare o rafforzare microimprese, pur mostrando un tasso di rimborso dei prestiti molto elevato. Il progetto si articola quindi su due dimensioni: in Italia, per le donne che si trovano a dover scegliere tra lavoro e maternità, Intesa Sanpaolo, anche grazie al supporto dei volontari bancari Vo.B.I.S., metterà a disposizione un prestito alle neo mamme lavoratrici, affinché possano mantenere il lavoro e integrare il reddito personale. Inoltre concederà finanziamenti alle startup di giovani madri che vogliono diventare imprenditric. In India, Intesa Sanpaolo sosterrà un'iniziativa di microcredito dedicata alle donne e alla famiglia, operata in loco da un partner, CreditAccess, società che dal 2007 si occupa di finanziamenti per l'avvio o il rafforzamento di microimprese al femminile. (segue) (Rem)