Intesa Sanpaolo: nuovi progetti per madri lavoratrici e disoccupati ultra cinquantenni (3)

- Il secondo progetto riguarda il "diritto alla pensione": sempre più persone, a causa della perdita di lavoro, devono ricollocarsi con contratti precari o con un impiego lontano dalla loro esperienza professionale. L'Istat ha rilevato che nel decennio 2009-2019 i disoccupati over 50 sono aumentati del 207 per cento, (donne +260 per cento, uomini +184 per cento). Tra gli italiani ultracinquantenni che restano senza lavoro, il 61,4 per cento non trovano una nuova occupazione entro l'anno; solo per il 38,6 per cento la disoccupazione dura meno di 12 mesi. Secondo l'Istat nel 2019 i disoccupati over 50 sono 559.000 e rappresentano una fascia grigia nel mondo del lavoro perché faticano a trovare una nuova occupazione e vedono allontanarsi la pensione per mancanza dei versamenti contributivi. Intesa Sanpaolo ha in cantiere un prestito che si indirizza principalmente a tre target: disoccupati prossimi al raggiungimento o che hanno raggiunto l'età per andare in pensione ma non hanno il requisito dei contributi versati; disoccupati che versano volontariamente i contributi ai fini pensionistici, ma interrompono i pagamenti per sopravvenute difficoltà economiche. Possono accedere coloro che si trovano in stato di disoccupazione, perfezionano il diritto alla pensione entro 36 mesi dalla data di autorizzazione INPS al versamento dei contributi volontari e si trovano in una determinata proporzione tra età contributiva e anagrafica: occupati che trovano un accordo di accompagnamento alla pensione (versamento contributi) con il datore di lavoro. Possono accedere coloro che hanno almeno 20 anni di contributi versati, non più di 5 anni alla maturazione del diritto alla pensione e definiscono un accordo con l'azienda per un'uscita anticipata che prevede una somma per il versamento dei contributi volontari. Intesa Sanpaolo erogherà ogni mese e sino allamaturazione del diritto alla pensione un importo a essa commisurato per garantire il mantenimento del tenore di vita. (segue) (Rem)