Intesa Sanpaolo: nuovi progetti per madri lavoratrici e disoccupati ultra cinquantenni (4)

- La collaborazione tra Intesa Sanpaolo, la rete dei patronati, i sindacati, le associazioni datoriali e l'INPS permetterà la verifica della posizione previdenziale del richiedente e dei requisiti di accesso. Queste iniziative si aggiungono a 'per Merito', la prima iniziativa del Fondo d'impatto avviata a febbraio 2019. Il prestito, che consente agli studenti di investire sul proprio futuro e condurre gli studi con un sostegno economico, è studiato per valorizzare le potenzialità e le capacità degli studenti, ai quali viene offerto l'accesso a una linea di credito alla sola condizione di essere in regola con gli studi. Gli studenti che mantengono un ritmo di almeno venti crediti formativi (CFU) o l'80 per cento degli esami previsti dal piano di studi nel semestre possono beneficiare del prestito senza fornire garanzie personali o familiari. Gli interessi del prestito, particolarmente vantaggiosi, vengono tutti versati a questo fondo in modo da accrescerne l'efficacia con un meccanismo virtuoso di tipo mutualistico. Nel 2019 sono stati erogati 28 milioni di euro. (Rem)