Marocco-Cina: viceministro dell'agricoltura di Pechino a Rabat per approfondire relazioni bilaterali

- Il viceministro cinese dell'Agricoltura, Zhang Taolin, ha incontrato a Rabat il ministro marocchino dell'Agricoltura e della pesca, Aziz Khannouch, per discutere di un rafforzamento della cooperazione nei loro settori di competenza. Lo riporta l'agenzia stampa governativa marocchina "Map". I due ministri hanno espresso soddisfazione per la cooperazione in essere tra Cina e Marocco nel settore dell'agroalimentare e della pesca marittima, riaffermando altresì la volontà di intensificare gli sforzi per un ulteriore rafforzamento dei rapporti. Le esportazioni alimentari marocchine verso la Repubblica popolare riguardano principalemente olio d'oliva, fragole congelate, agar, addensanti derivati dalla carruba e timo. Il regno nordafricano importa invece dal paese asiatico per lo più alghe a uso alimentare e semi di verdure e frutti. La visita in Marocco del viceministro dell'Agricoltura cinese si colloca in un contesto di penetrazione del mercato africano da parte di Pechino in vari settori tra cui quello agroalimentare e rientra nel progetto della Nuova via della seta (noto anche come iniziativa "One belt, one road"). Il Marocco è stato il primo paese maghrebino a firmare il memorandum relativo al progetto. La firma ha suggellato un'intensificazione delle relazioni tra i due paesi, che hanno ricevuto una spinta notevole dalla visita di Mohammed VI a Pechino nel 2016. Il sovrano ha fatto dell'Africa - in particolar modo quella occidentale francofona - uno dei cardini della diplomazia del suo paese, facendo del regno una porta d'accesso importante al resto del continente e rendendolo quindi ancora più interessante agli occhi cinesi. Proprio quest'anno ricorre il sessantesimo anniversario dall'instaurazione di rapporti diplomatici tra Marocco e Repubblica popolare cinese.(Res)