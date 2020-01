Roma: sabato a piazza del Popolo il "Welfare lab" con il ministro Catalfo

- Si terrà sabato 18 gennaio prossimo, in piazza del Popolo, a Roma, dalle ore 10 alle ore 13, una giornata dedicata al progetto Welfare lab, cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e promosso da Acli, Cta, Next, Us Acli, e di cui le Acli romane hanno curato la realizzazione locale. Tutte le associazioni promotrici animeranno la mattinata con alcune iniziative che daranno conto di un progetto che mira a contrastare le tante sfaccettature della povertà facendosi carico a tutto tondo di persone in difficoltà economica relativa e multidimensionale, anche temporanea. L'iniziativa prevede un piano di intervento volto a far valere i diritti, ricevere un aiuto materiale, attraverso progetti di riuso, recupero e distribuzione delle eccedenze e dei beni di prima necessità, ma anche accedere gratuitamente a servizi e iniziative in ambito educativo, formativo, sportivo e turistico attivando forme innovative di welfare che integra enti pubblici, terzo settore e aziende. (segue) (Com)