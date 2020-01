Roma: sabato a piazza del Popolo il "Welfare lab" con il ministro Catalfo (2)

- Durante la mattinata di sabato 18 gennaio è prevista la partecipazione, tra gli altri, del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, dell'assessore alle Politiche sociali e al welfare della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, della presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, del presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, del presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì, del presidente nazionale del Patronato Acli, Emiliano Manfredonia e del vicepresidente nazionale Us Acli, Luca Serangeli. Tra le attività previste in piazza del Popolo ci sarà l'animazione per i bambini, organizzata dalle Us Acli di Roma, la visita gratuita alle opere del Caravaggio nelle chiese limitrofe, organizzata dal Cta di Roma e il labirinto WelfareLAB, che ripercorrerà l'esperienza del progetto, consentendo ai partecipanti alla kermesse di sperimentare come, da un iniziale senso di smarrimento, si possa trovare una via di uscita concreta ai problemi. (Com)