Ungheria: ministro Esteri, favorevole a rimozione obbligo visti Ue per le Maldive

- Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha dichiarato di essere favorevole alla rimozione dell’obbligo di visto per i cittadini delle Maldive che vogliono recarsi nei paesi aderenti all’Unione europea. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mti” riprendendo le dichiarazioni di Szijjarto al termine del suo incontro di oggi a Nuova Delhi con l’omologo delle Maldive, Abdulla Shahid, in occasione del 45mo anniversario dall’istituzione di relazioni diplomatiche tra i due paesi. Stando alle informazioni diffuse, il capo della diplomazia di Budapest ha elogiato le autorità comunitarie per aver rimosso le sanzioni economiche imposte alle Maldive nel 2018 a fronte del deterioramento della situazione politica interna, e annunciato l’apertura di una linea di credito da 30 milioni di euro per promuovere gli investimenti ungheresi nel paese. (Vap)