Napoli: domani a palazzo San Giacomo il battito "Diritto a resistere"

- Domani, alle ore 16, si terrà nella Sala giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli il dibattito "Diritto a resistere", un momento di discussione promosso dal sindaco Luigi de Magistris e dall'assessore alla Cultura Eleonora de Majo e che vedrà la partecipazione di Francesco Richetto, attivista No Tav, di Francesca Fornario, giornalista e scrittrice e di Domenico Ciruzzi avvocato e presidente del Premio Napoli. In merito l'assessore alla Cultura Eleonora de Majo ha dichiarato: "Sarà occasione per discutere degli spazi di agibilità democratica e di diritto al dissenso nel nostro paese, a partire dall'assurdo arresto di Nicoletta Dosio, settantatreenne, professoressa di greco e latino e attivista no tav". (Ren)