India: Kashmir, governo locale aprirà 400 punti internet ma comunicazioni restano limitate

- Il governo del Jammu e Kashmir, Territorio dell’Unione indiana, ha chiesto alla divisione del Kashmir di aprire 400 punti internet, in aggiunta agli 844 esistenti, per fornire connessioni a banda larga per i servizi essenziali e per il turismo. Tuttavia, le connessioni di telefonia mobile nella divisione sono ancora in gran parte bloccate: il 10 gennaio la Corte suprema ha ordinato al governo centrale di rivedere tutte le restrizioni alle comunicazioni imposte contestualmente alla revoca, lo scorso agosto, dell’autonomia speciale dell’ex Stato; il governo ha quindi sbloccato i servizi 2G sulle utenze mobili a contratto per l’accesso a siti approvati, ad esempio per le operazioni bancarie, nei distretti di Jammu, Samba, Kathua, Udhampur e Reasi. Le connessioni a banda larga di telefonia fissa, invece, erano già state riattivate. (segue) (Inn)