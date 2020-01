Governo: Landini, su fisco e pensioni pronti a riempire piazze se nostre richieste non accolte

- “Le nostre lotte hanno prodotto i primi risultati, ma dobbiamo essere pronti a riempire le piazze se le nostre richieste non saranno accolte”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, si rivolge così a lavoratori e pensionati, in un video messaggio, alla vigilia degli incontri con il governo su fisco e pensioni. “Le lotte e le mobilitazioni dello scorso anno - afferma il leader del sindacato di Corso d’Italia - cominciano a produrre i primi risultati. Domani avremo un incontro con il governo per cominciare a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente, cioè aumentare il netto in busta paga dei lavoratori. È un inizio perché poi bisogna riformare in tempi rapidi tutto il sistema fiscale affinché anche i pensionati e tutti i lavoratori dipendenti paghino meno tasse, la lotta all’evasione fiscale diventi davvero una lotta senza quartiere, il principio della progressività - e cioè che chi più prende e più possiede più deve contribuire - diventi la regola fondamentale”. (segue) (Rin)