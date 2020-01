Kenya: Human Rights Watch, governo non mantiene promesse su tutela diritti umani

- Il governo del Kenya ha ripetutamente omesso di mantenere le sue promesse di affrontare le violazioni dei diritti umani nel paese. È quanto denunciato dall’organizzazione Human Rights Watch (Hrw) nel suo rapporto annuale pubblicato oggi. “La mancanza di responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, inclusi omicidi extragiudiziali e sparizioni forzate, rimane una delle principali preoccupazioni in Kenya, nonostante le promesse del presidente Uhuru Kenyatta di affrontare questioni chiave”, afferma Hrw nel rapporto, puntando il dito in particolare contro i mancati pagamenti per 10 miliardi di scellini (100 milioni di dollari) da parte del fondo istituito nell'aprile dello scorso anno per compensare le vittime di violazioni dei diritti, tra cui le 1.100 persone uccise durante le violenze post-elettorali del 2007-2008. Inoltre, prosegue il rapporto, non vi è alcuna responsabilità dichiarata in merito alle violenze scoppiate in concomitanza con le elezioni del 2017, in cui hanno perso la vita più di 100 persone, mentre nessuna azione è stata intrapresa contro gli ufficiali di polizia e altri funzionari implicati negli abusi. Inoltre, denuncia Hrw, alcuni attivisti che avevano sollevato preoccupazioni per l'ambiente e la salute riguardo al progetto relativo al corridoio di trasporto Lamu Port-Sud Sudan-Etiopia (Lapsset) sono stati molestati e arrestati dalle forze di sicurezza che li hanno etichettati come terroristi. (segue) (Res)