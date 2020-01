Kenya: Human Rights Watch, governo non mantiene promesse su tutela diritti umani (2)

- Il rapporto sostiene inoltre che le violazioni dei diritti umani siano diffuse in Somalia e nei paesi della Comunità dell'Africa orientale (Eac), con un totale di 1.154 vittime civili registrate in Somalia nel 2019, due terzi delle quali attribuite agli attacchi di al Shabaab. In Ruanda, osserva Hrw, l'opposizione politica al governo del presidente Paul Kagame è quasi svanita a causa della dura repressione e diversi attivisti dell'opposizione e un giornalista sono stati trovati morti o risultano scomparsi in circostanze misteriose. La situazione non è migliore in Uganda, dove il governo ha arrestato i suoi oppositori politici e bloccato le manifestazioni politiche e studentesche. “Queste restrizioni alla libertà di espressione e di assemblea, le detenzioni arbitrarie, i procedimenti giudiziari nei confronti di critici espliciti e l'incapacità del governo di assicurare la responsabilità per gli abusi passati non promettono bene per le elezioni generali del 2021”, ha avvertito Hrw nel caso dell'Uganda. La situazione dei diritti umani continua a peggiorare infine anche in Tanzania, dove il governo continua a limitare i media e i critici del governo, ad annullare la registrazione di gruppi della società civile, ad arrestare i giornalisti, a limitare lo spazio civico e a minare i diritti delle donne e dei bambini. (Res)