Sanità Lazio: domani al Bambino Gesù arriva il circo per i piccoli ammalati

- Clown, acrobati e giocolieri per allietare i giovani pazienti ricoverati. Grazie al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si terrà domani l'iniziativa "Bambini in festa! Al Bambino Gesù arriva il circo", in occasione della presenza a Roma del Rony Roller Circus, già premiato al festival del circo di Montecarlo. L'evento, organizzato anche in vista della Giornata mondiale del malato che si celebra l'11 febbraio, sarà accompagnato dalla presenza del Cardinale Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero, di monsignor Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero, e di Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù. Alle ore 8.30, nella cappella dell'ospedale sul Gianicolo, il Cardinale Turkson e Monsignor Duffé concelebreranno una messa per i piccoli pazienti della struttura sanitaria e le loro famiglie, per il personale medico, nonché per i rappresentanti del circo presenti. Si terrà, quindi, un primo piccolo spettacolo all'interno della ludoteca dell'Ospedale, mentre alle ore 11.00 uno spettacolo più ampio e articolato si svolgerà negli spazi esterni del Castello dei giochi. Seguirà una allegra "invasione" di artisti, clown e giocolieri in alcuni reparti per portare qualche risata e un po' di felicità anche a quei bambini impossibilitati a uscire dalle proprie stanze. (segue) (Rer)