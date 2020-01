Sanità Lazio: domani al Bambino Gesù arriva il circo per i piccoli ammalati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa si inserisce in un cammino pastorale che il Dicastero per lo Sviluppo umano integrale promuove fin dalla sua nascita a favore di circensi e fieranti, con un focus specifico sulla tutela della dignità dei lavoratori e di coloro che operano nel settore dello "spettacolo viaggiante e itinerante". A tal proposito, il Dicastero partecipa anche al "Forum per le organizzazioni cristiane per la pastorale dei circensi e dei lunaparchisti", che si riunisce annualmente a Montecarlo. Ricevendo in udienza i partecipanti al "Giubileo dello spettacolo viaggiante" nel 2016, Papa Francesco ha detto: "Voi fate grandi cose! Voi siete 'artigiani' della festa, della meraviglia; siete artigiani del bello: con queste qualità arricchite la società di tutto il mondo, anche con l'ambizione di alimentare sentimenti di speranza e di fiducia". Da tempo i circensi hanno aperto i propri spettacoli ai più bisognosi, ai carcerati, ai senza tetto, ai malati: "Anche questa è misericordia – ha concluso il Papa in quell'occasione – seminare bellezza e allegria in un mondo a volte cupo e triste". (segue) (Rer)