Sanità Lazio: domani al Bambino Gesù arriva il circo per i piccoli ammalati (3)

- Tra le aree di intervento del Dicastero rientra anche la pastorale degli Operatori sanitari. Da qui l'idea del circo in ospedale, nata assieme al Bambino Gesù, Istituzione della Santa Sede, che garantisce oltre 600 posti letto e quasi 29 mila ricoveri l'anno e che nel 2019 ha celebrato il 150esimo anniversario della sua fondazione. "Siamo lieti di condividere questa iniziativa con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale – ha affermato Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù -. Lo stupore e l'allegria per l'esibizione di un clown o di un acrobata sono tra gli strumenti più efficaci per aiutare i bambini a sorridere e per questo ringraziamo di cuore gli artisti che si esibiranno". "Regalare ad un piccolo ricoverato un ricordo di gioia legato ad un momento delicato della sua vita – ha sottolineato il Cardinale Peter K.A. Turkson – significa alleggerire il suo carico di dolore, alleviare quello dei genitori che lo accompagnano e, perché no, sollevare anche un po' medici ed infermieri, donando loro un pizzico di letizia per nutrire la straordinaria missione che ogni giorno realizzano a servizio degli altri". (Rer)