Milano: accoltellato fuori hotel da conoscenti, grave 32enne

- Un 32enne libico, regolare e incensurato, è stato aggredito da due conoscenti e ferito con delle coltellate alla schiena e una gamba. È accaduto intorno alle 23.30 di mercoledì notte in via Olgettina a Milano 2. Agli agenti delle Volanti ha detto di alloggiare all'hotel Raphael lì vicino e di non sapere i motivi dell'aggressione. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Secondo quanto riferito dalla Questura è grave ma non in pericolo di vita. (Rem)